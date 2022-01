Asociación en Ciudad Juárez busca que niños y jóvenes retomen sus estudios tras desertar por la pandemia

En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, como en el resto del país, muchos niños y jóvenes han abandonado los estudios por la pandemia, una organización está tratando de reincorporarlos a la educación.

“Cuando empezó lo del COVID, por las clases en línea, no me gustaban y no empezaba a mandar tareas ni nada por eso”, aseguró Aldo Arreola, habitante de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aldo tiene 13 años de edad; dice que al inicio de la pandemia, en 2020, decidió dejar la escuela, cursando el sexto año de primaria, porque se le dificultaron las clases en línea.

“Sí tenía internet, nada más que la computadora se descompuso, como que las clases en línea no se me dan” dijo Aldo Arreola, habitante de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el mismo caso se encuentra Ximena, de 15 años, quien no pudo terminar la secundaria.

“Pues me siento rara porque ya no veo a mis amigas de antes, nada más. No pude seguir con las clases en línea, no me podía conectar”, dijo Ximena Martínez, habitante de Ciudad Juárez.

Ximena es la cuarta de cinco hermanos; no tenía internet ni computadora cuando las escuelas cerraron. Su madre reclama que las autoridades educativas no les dieron otras opciones para continuar su enseñanza.

“Ellos querían a fuerzas que estuviéramos en línea, y ya fue donde yo les decía ‘yo no tengo internet ni nada, cómo te metemos a línea’, y ellos me decían ´no pues tiene que hacer trabajos como sea, pero los tiene que hacer’”, destacó Rosa Laura García, madre de Ximena.

Aldo y Ximena se conocieron en Techo Comunitario, asociación civil en la periferia Ciudad Juárez que busca reincorporar a los jóvenes a la educación.

“Muchos no tienen para tener una computadora, no tienen el internet, sus papás están trabajando, algunos dejaron por situación de pandemia sus trabajos y pues ellos también empiezan a trabajar jóvenes, se empiezan a involucrar en la situación laboral y dejan a un lado sus estudios”, dijo Carlos Torres, coordinador de Techo Comunitario, A.C.

En Ciudad Juárez, 14 mil niños entre los 6 y los 15 años no estudian, según el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a esto se suma que entre 2019 y 2021 cinco de cada 100 niños de secundaria en Chihuahua ya no se inscribieron, según la secretaría de educación pública federal.

“El año pasado trabajamos con 600 adolescentes que desertaron del nivel secundaria. Chihuahua tiene un nivel de deserción muy amplio, pero también hay una tasa de violencia muy alta, los vínculos delictivos es a lo que se pueden acercar los jóvenes, los adolescentes”, expuso Carlos Torres, coordinador de Techo Comunitario A.C.

“Ah pues ellos porque ya no quieren estudiar, quieren andar ahí de malandros mejor, casi todos de mi edad, yo los he invitado a venir aquí pero como que no, no quisieron”, señaló Aldo Arreola, habitante de Ciudad Juárez.

Las clases impartidas en Techo Comunitario son certificadas bajo el programa centro de educación extra escolar Cedex, con lo que los jóvenes pueden recuperar sus estudios.

“Me gusta más estar en presencial, porque si estoy en línea, como que no, ahí no me dan ganas de hacer las cosas o así”, indicó Abigaíl, estudiante de Techo Comunitario A.C.

“Quiero seguir estudiando hasta la, bueno, si se puede, hasta la universidad”, dijo Aldo Arreola, habitante de Ciudad Juárez, Chihuahua.

