Asociación Civil patrocina en Veracruz cirugías estéticas para mujeres de bajos recursos

En Veracruz, una asociación civil está financiando cirugías estéticas para mujeres de bajos recursos que necesitan una operación de este tipo.

“Sufrí bullying por mi peso, pesaba 90 kilos baje a 60 kilos y mi piel por haber bajado se empezó a colgar; me hicieron una abdominoplastia, para retirar esa piel sobrante”, dijo Rosa Icela Montoya, paciente.

Cocineras, estilistas, costureras, amas de casa han cambiado su vida con cirugías estéticas gratuitas; es el caso de Rosa Icela, que además del sobrepeso, sufrió un accidente en la cocina.

“Me explotó una freidora y tuve quemaduras de segundo grado, profundas en el 80 por ciento del cuerpo; yo estuve a punto de perder el brazo y de perder una mano”, compartió Rosa Icela Montoya, paciente.

Un grupo de especialistas de la fundación conde ha ayudado a cientos de mujeres a través del programa “Mírate y sé feliz”.

“Empezamos con pacientes de medicina y cirugía estética, obviamente enfocado a pacientes de bajos recursos que normalmente no pudieran obtener una cirugía estética”, señaló el doctor Marco Antonio Conde Pérez, rector de la Universidad del Conde.

“Mujeres que tienen autoestima extremadamente bajo, pero no porque ellas lo crean así, sino porque fue inculcado, porque se lo hicieron creer”, comentó Amalia Yasmin Bruno, psicóloga.

La convocatoria se hace en redes sociales y en 10 años ha brindado 300 cirugías gratuitas a mujeres de bajos recursos.

“Dependía del ingreso de mi esposo y cuando yo me divorcié me salí sin nada, la verdad yo no tendría el presupuesto para hacerme una cirugía estética, es muy caro”, dijo Nadia Lizeth Ríos, paciente.

Con información de Dafne Mora y Victor Olvera.

LLH