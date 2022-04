Así se vivió en el INE la jornada de Revocación de Mandato

En el Instituto Nacional Electoral (INE), la jornada arrancó a las 7 de la mañana con una ceremonia cívica de honores a la bandera.

N+ te recomienda: Mesa de análisis: ¿Es histórica la consulta de Revocación de Mandato?

Asistieron los 11 Consejeros del INE y los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto, ofreció un mensaje inicial.

“Los reiterados intentos de boicotear el trabajo de esta autoridad electoral para impedir que cumpliéramos con nuestro mandato constitucional generaron el efecto contrario, hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la Revocación de Mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio, a todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y, mucho menos, de ejercerlo libremente”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.