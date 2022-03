Así se vivió el segundo día de operaciones del AIFA; turistas despistados y comerciantes buscando vender

Al día siguiente de ser entregado, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) opera con normalidad sus despegues y aterrizajes.

La pizarra mostraba los vuelos a tiempo de las aerolíneas con destino a: Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún y Mérida.

En entrevistas, pasajeros dijeron que utilizaron la terminal aérea por la cercanía con sus puntos de origen o destino.

“Somos casi vecinos del aeropuerto, a unos 25 minutos. Del otro aeropuerto a acá me hacía dos horas, mínimo”, mencionó Juan Carlos Fernández, pasajero AIFA.

Otros como Alejandra, llegaron al AIFA por equivocación.

“Voy llegando de Guadalajara. Aquí me mandaron. La verdad es que yo no compré mi boleto, me lo compró mi mamá, y pues ya llegué a aquí. Y pues, ya”,, relató Alejandra, pasajera del AIFA.