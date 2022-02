Así se preparan los tamales para el Día de la Candelaria

Este miércoles es el día de pagar los tamales y no hay excusas que valgan. Muchas personas dedicadas a la venta de estos alimentos trabajan tiempo extra para tener listos los pedidos.

Amparo Márquez, de profesión abogada, desde hace 4 años se dedica a la elaboración y venta de tamales. A causa de la pandemia, asegura, los pedidos ya no son como antes.

“No son reuniones masivas como antes, hay gente que me pedía 100 tamales, 150, 200 porque se iba a reunir con toda la familia o con todos los vecinos o todos los amigos y ahora son más prudentes, ahora mis mismos clientes, me piden ya, pero más pequeños como 20, 30 tamales 50 cómo máximo”, dijo Amparo.

Dice que los negocios de alimentos han tenido que adaptarse rápidamente a los nuevos tiempos.

“Hoy los tamales también se convierten en home office, ya no hay intermediarios, sale de una casa para llegar a otra con las medidas de seguridad y de salud. Se piden vía WhatsApp o directo de nuestra página de Facebook”, refirió.

Amparo explicó que ha desafiado la tradición y además de mole, rajas o verdes, elabora algunos sabor pizza de pepperoni o de birria tatemada.

“Todos los mitos y leyendas son verdad. Si tu estas de malas o estas triste o te alteras por alguna situación y estás haciendo tamales, no te salen. La masa no logra espesar, lo que debe o no se cuecen o pueden estar pintos, es decir, cocidos por dentro y crudos por fuera. ¿Y hoy está usted de buenas? Hoy estoy de buenas, estoy apurada por el día de la Candelaria, pero estoy de buenas”, concluyó Amparo.