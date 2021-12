Así reportaron al 911 la volcadura del tráiler que dejó 55 migrantes muertos en Chiapas

Así fue la primera llamada al 911 reportando la volcadura del tráiler con migrantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del jueves pasado.

En pocos segundos entraron más llamadas.

“911 ¿cuál es su emergencia? Por favor unas ambulancias, bastantes ambulancias en la Colonia el Refugio. Se acaba de volcar un tráiler con bastantes migrantes… hay como unos 30, 40 lesionados”, se escucha en una llamada al 911.

“Hay bastantes heridos, niños, mujeres… es un tráiler que viene lleno de migrantes… ¿hay lesionados? Bastantes… muertos ahí tirados”, dijo en llamada al 911

“Si pueden mandar las unidades que tengan, mucho mejor, porque hay muchas personas heridas y hay muertos”, destacan en llamada al 911.

“Siguiendo los protocolos del 911 se aplica el Código Rojo por la magnitud del accidente”, dijo Robinson González Silva, director Estatal C5 Chiapas.

“Había muchos muertos, heridos”, aseguró Candelaria Priscila García Morales, migrante guatemalteca.

“Me quedé muerto… solo me acuerdo que, me levanté y sentí que no podía mucho, o sea mis pies, no los podía mover”, precisó Pablo Ochoa, migrante guatemalteco.

Ambulancias de todas las corporaciones acudieron al lugar

Ambulancias de todas las corporaciones acudieron al lugar y rescataron decenas de migrantes, entre ellos a Candelaria, de 19 años, y su hijo Andy Damián, de tres años.

“Iba bastante gente… unos no se golpearon, cayeron encima de los otros, pero yo sí me lastime, gracias a Dios mi niño no”, relató Candelaria Priscila García Morales, migrante guatemalteca:

El Código Rojo se recibió en todos los hospitales de Tuxtla Gutiérrez, entre estos el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, donde trasladaron a los lesionados más graves, como Candelaria, quien tenía golpes fuertes en todo el cuerpo, además de perder piel y parte del cabello.

“Tuvo un trauma de cráneo con un escalope, tuvo exposición ósea del cráneo”, detalló Ana María Castro Garduño, directora Hospital “Gómez Maza”.

“15 minutos después de la alerta, este hospital en el que estamos recibió de manera inmediata 39 pacientes… era una batalla, era una batalla contra la muerte”, explicó Francisco Arturo Mariscal Ochoa, director Atención Médica Hospital, Hospital General “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”.

Trabajadores que estaban de vacaciones y fuera de turno, acudieron al hospital en apoyo a la emergencia.

“Estaba llenísimo, había pacientes graves, en las sillas, llenísimo”, aseguró Erwin Noé Penagos Pérez, Camillero con turno de Fin de Semana Hospital Gómez Maza.

“Doctores, estoy presente, soy enfermero de fin de semana, estoy a la orden y a la disposición, espero indicaciones”, dijo Omar Ulises Núñez Peña, enfermero del hospital Gómez Maza.

Candelaria fue atendida y su hijo llevado con psicólogas del mismo hospital, pero en otra área… Finalmente este fin de semana, fueron reunidos, pero sin poder abrazarse con fuerza, por las lesiones de su madre.

“Gracias a Dios mi niño no… ¿Dónde quedo tu pequeño, lo traías en los brazos?… Sí / Caí yo y mi niño gracias a Dios cayó junto conmigo… ¿Nunca lo soltaste?… No”, precisó Candelaria Priscila García Morales, migrante guatemalteca.

Con información de Francisco Santa Anna

HVI