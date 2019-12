Así reaccionaron comerciantes tras incendio en La Merced

Luego del incendio registrado la noche del martes dentro de la nave mayor del mercado de La Merced, que dejó un saldo de dos personas muertas, y daños en al menos 730 locales, afectando a por lo menos 890 comerciantes; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a la rehabilitación completa, sin embargo, la reacción de los comerciantes no fue del todo satisfactoria.

Que no nos cierren, el daño es moral para todos, no solo para lo que se quemó… ¡que no nos cierren el mercado! – Yo sé, yo sé, pero primero es la seguridad – Pero no pasa nada – Calma, compañeros, calma.”