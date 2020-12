Así puedes obtener tu licencia digital de conducir a través de la App CDMX

Quienes deseen obtener su licencia digital de conducir, ahora lo podrán hacer a través de la App CDMX, anunció Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De momento, solo pueden hacer el trámite quienes tengan el plástico físico tipo “A” y con licencias de temporalidad limitada vigente.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública en la CDMX, informó que los ciudadanos que estén interesados en su licencia digital de conducir, deberán realizar los siguientes pasos:

Indicó que la licencia digital de conducir trae un botón para darle vuelta y poder ver la firma del ciudadano y un código QR que direcciona a un sitio web oficial de la ciudad, donde se puede verificar que el documento digital es válido.

“En el caso de personas que no tengan una licencia que haya vencido recientemente, es decir, que no tengamos su fotografía y datos biométricos actualizados, de todos modos tenemos una opción para que su vida siga siendo más fácil con este proceso de renovación digital, en el momento en que ustedes se metan en este caso a un sitio web, que vamos a habilitar a partir del viernes, van a poder hacer el pago de derechos, van a descargar un PDF, en el que viene renovada la vigencia y mientras no podamos abrir oficinas gubernamentales, van a poder cargar ese PDF, junto con su licencia y si los para alguien, es como si estuviera renovada”, dijo Eduardo Clark.