Así operaron los kioskos de prueba COVID-19 en colonias prioritarias de CDMX

Pedregal de Santo Domingo es una de las 34 colonias consideradas por el gobierno de la Ciudad de México como prioritarias por el alto número de contagiados de COVID-19.

Este miércoles en la calle de Ahuanusco, entre Jicote y Copal, se instaló un Kiosko de la Salud con el fin de aplicarle la prueba COVID-19 a las personas que han presentado síntomas o que convivieron con algún enfermo de Coronavirus.

Entre las diferentes calles y avenidas de la colonia Pedregal de Santo Domingo, cuadrillas del gobierno de la Ciudad de México visitaron casa por casa a sus habitantes para convencerlos de llevar a cabo las medidas sanitarias de la nueva normalidad.

Decenas de personas acudieron al llamado para realizarse la prueba COVID-19.

No obstante, que durante cuatro horas se estuvieron voceando las medidas sanitarias para evitar el contagio en la colonia Pedregal de Santo Domingo, muchos de sus habitantes acudieron al mercado sobre ruedas sin protección.

“Habemos muchos que no traemos cubrebocas, sí es peligroso, pero no le hace”, dijo el señor Jorge Díaz, habitante de Pedregal de Santo Domingo.

Los comerciantes de la zona aseguraron que hasta la fecha no han sido notificados por la autoridad de que el comercio en vía pública será suspendido de manera temporal.

“Todo está mal, la gente le decimos que para llevar pero no, dice, diario como en la casa porque me vienes aquí a me pones para llevar pues se deshace todo, no es lo mismo. Se enojan, la verdad que sí, entonces ya no sabemos ni qué hacer, la verdad, todo está muerto, bajo y cuando se vende poquito se lo pones para llevar pues se va la gente y nosotros con la mercancía, pues imagínese”, dijo el comerciante Ángel Martínez.