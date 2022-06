Así operan los taxis por aplicación para evitar multa de 43 mil pesos por subir pasaje en el AICM

Literalmente, toreando a los policías, están cargando pasaje los choferes de aplicaciones móviles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde desde hace al menos una semana se pegaron anuncios que advierten de una multa de hasta 43 mil pesos para los que suban pasajeros en las dos terminales del aeropuerto.

Jorge, Chofer de plataforma, cuenta cómo le hizo para llevar pasaje:

“Lo que pasa es que la aplicación me manda el viaje y, al mandarme el viaje, tengo la obligación de venir por el cliente, pero muchas veces le comento al cliente que se pase adelante para que no me puedan detener a mí y el auto no se lo lleven”. ¿O sea como si fuera tu familia? “Sí, como si fuera mi familia”, apuntó Jorge, chofer de plataforma