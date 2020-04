Así operan los delincuentes para defraudar a los automovilistas en México

La señora Martha manejaba por Circuito Interior, en la Ciudad de México, en compañía de sus dos hijos cuando sin darse cuenta tuvo un accidente vial que aparentemente fue provocado con toda intención.

Te recomendamos: SSC alerta por fraudes a capitalinos durante contingencia por coronavirus COVID-19

Martha, automovilista, señaló: “De la nada apareció una camioneta blanca metiéndose a mi carril y en seguida se frenó así de golpe, ya no me pude frenar porque iba por el carril de alta velocidad y pues chocamos”.

Tras el choque, vino la negociación de la reparación del daño.

Martha, automovilista, comentó: “Me preguntaron si yo tenía seguro, el cual les dije que no, me dijeron que ellos tampoco, más sin embargo no pasaron ni 20 minutos que llegó una patrulla y tocó mi ventana y me pidió que le entregara mis documentos, ya nos orillamos y no pasaron ni 20 minutos igual y que llega una supuesta aseguradora cuando ellos me habían dicho que no tenían seguro”.

El accidente de la señora Martha es similar al modus operandi de las bandas que se dedican a defraudar a los automovilistas.

Ángel Alarcón Tello, segundo superintendente de la Secretaría de Tránsito, director de Zona Vial 5, comentó: “Hay grupos en los cuales propician el choque, pueden ir uno o dos vehículos, ve que en el momento el cual él se puede frenar y llega por atrás que a lo mejor venía distraído, buscan el momento entonces se le impacta en la parte trasera del vehículo, pero esos ya van golpeados, cuando son esos casos muy específicos, entonces ya van golpeados tanto de atrás como de enfrente”.

Estas bandas aseguran a sus víctimas que no tienen seguro y exigen el pago de la reparación del supuesto daño en efectivo.

Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, explicó: “Nosotros tenemos datos que el año pasado sacaban entre dos mil y 18 mil pesos máximos por cada ocasión que tenían éxito los defraudadores”.

La señora Martha no interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por temor a perder más tiempo y resultar más afectada.

Para evitar accidentes similares las autoridades recomiendan tomar siempre su distancia y no exceder los límites de velocidad, contar con el seguro para automóviles y tener a la mano las aplicaciones como mi policía, el 9-1-1 y asesoría con el consejo ciudadano.

Con información de Ramkar Cruz/FOROtv

LSH