Así fueron las dramáticas escenas del paso de Grace por Veracruz

Una estela de devastación dejó el huracán Grace a su pasó por Veracruz y otros estados. El saldo hasta el momento es de 11 muertos, ocho en en ese estado y tres en Puebla.

En menos de tres horas, la noche del viernes, Grace pasó de huracán categoría 1 a un destructivo categoría 3, casi 4. El presidente López Obrador anunció que presentará un plan de apoyo para los afectados este martes, cuando visite Veracruz.

“Se deslavó el pedazo de cerro de ahí, me paré temprano porque escuché que golpearon parte de la lámina, me paré a ver, salí a ver y ví que se estaba cayendo tierra, me regresé para avisarles que se salieran y se vino el cerro y fue cuando se quedaron ellos sepultados”, narró Adán Moreno Ortíz, padre de niños fallecidos.

Solo uno de seis hermanos fue rescatado con vida de su casa en la colonia Loma Bonita, de Xalapa, Veracruz, la mañana del sábado. La vivienda, construida con láminas y madera, fue sepultada por el deslave de un cerro. Murieron Kevin, de 9 años; Cristofer, de 5; Axel Jair, de 4; Alexa de 3; la bebé María Fernanda, de 15 días de nacida, y Dora Isabel, de 27 años, madre de todos los menores.

“Sacamos uno, todavía con vida ahorita está en el hospital, lo llevaron para allá y los otros 5 y mi mujer fallecieron”, dijo Adán Moreno Ortiz, quien perdió a su familia.

Los cuerpos de los cinco menores y la madre de la familia Moreno Caballero fueron velados este domingo por familiares, amigos y vecinos en la casa de un familiar y después los sepultaron en el panteón de Palo Verde.

Otra menor murió por el derrumbe de una ladera en la colonia 21 de Marzo, de Xalapa, y un adulto falleció al caerle un domo en Poza Rica.

“Nos confiamos, sí nos habían dicho que era categoría 1, categoría 2, ya como por las ocho de la noche, pero ya como por las 11 empezó a rumorarse que era categoría tres y pues así nos pegó”, indicó Irma Ruiz, afectada de Tecolutla.

A pesar de la alerta y avisos de prevención, el golpe de “Grace” sorprendió a muchos. Con fuerza de huracán categoría 3 y rachas de viento de hasta 240 kilómetros por hora, tocó tierra a 20 kilómetros de Tecolutla, a las 12:30 de la madrugada del sábado. Desde Poza Rica hasta Xalapa, pasando por la franja de Costa Esmeralda, derribó techos, árboles, postes de luz, red de telefonía y anuncios.

“Eran las 3 de la mañana y el aire seguía y seguía nada más de repente se llevó todo, lo levantó completito”, destacó Arturo Ovalle, damnificado del huracán Grace.

En la colonia Revolución en Xalapa colapsaron las ventanas de una funeraria. Algunos ataúdes flotaron en las calles junto a vehículos varados.

“En la funeraria cien por ciento, todo se perdió, material, computadoras, escritorio, impresoras”, destacó el dueño de una funeraria.

También en Xalapa, en el fraccionamiento Las Fuentes, se logró rescatar a una persona atrapada en un taxi. Tan solo en la capital veracruzana 103 colonias sufrieron daños y se registraron más de 50 derrumbes y deslaves.

“Se empezó a filtrar por las paredes, se empezó a escuchar como mucha agua y comenzó a caerse la pared con todo ya después se empezó a abrir muros”, afirmó una afectada por las lluvias.

En Tecolutla varios restaurantes frente al río resultaron dañados, como el negocio de Francisca Romera.

“Mire, estuvo esto horrible. Ya no más de momento empezaron a tronar todas las láminas de asbesto y empezaron a caer”, expuso Francisca Romera Landeche, damnificada por el huracán.

Veinticinco municipios de Veracruz, entre ellos Nautla, Papantla, Cazones y Poza Rica, tuvieron afectaciones severas. Cerca de 437 mil personas se quedaron sin energía eléctrica, agua ni telefonía. Más de 15 mil viviendas presentan daños.

“Estamos durmiendo a la intemperie, todo mojado, todo se me cayó, todo, todo, no tenemos ni agua, no hay luz”, apuntó Laura Gaytán, afectada en Poza Rica.

“Prácticamente nos bloqueó toda la ciudad con árboles caídos anuncios, objetos y demás”, comentó Ángel Garsoleo, delegado de Transporte Público de Poza Rica, Veracruz.

En Gutiérrez Zamora, las familias tuvieron que hacer largas filas para conseguir agua para beber.

“No tenemos absolutamente nada de agua”, indicó José López, damnificado del huracán Grace.

Tras impactar en Veracruz, “Grace” atravesó el oriente y centro del país hasta llegar al occidente y salir por el Pacífico como remanente. Los efectos se sintieron en las costas de Colima.

“Algunos vehículos se vieron afectados en estas inundaciones, también alguna creciente de los cauces sobre todo lo que es en al zona norte de la entidad”, comentó Ricardo Ursúa, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima.

“Se sintió feo, tremendo el huracán porque mire las milpas como quedaron, quedaron muy, pues sí acostadas. El aguacero que cayó era mucho yo creo que no había llovido en todo el año lo que llovió ese día”, señaló Laura Juárez, habitante de Tetela de Ocampo.

En Puebla el paso de “Grace” dejó tres muertos en los municipios de Tlaola y Huauchinango. Se reportaron 34 derrumbes de laderas y caminos. al menos 67 viviendas resultaron afectadas.

“Se coló el agua se metió el agua hacia adentro, o sea a los corrales y a las galeras”, comentó Laura Juárez, habitante de Tetela de Ocampo.

En Huejutla, Hidalgo, decenas de familias se refugiaron en un albergue y salvaron la vida ante los desbordamientos de los ríos Tulancingo, San Agustín, Tecoluco, Cosapa y Meztitlán.

“Me fui con mi abuela pero también corremos peligro porque vivimos en la orilla del río”, señalo Josefina, una afectada.

“Porque el río ya se estaba desbordando, bueno el arroyo como mi casa está cerquita de ahí y pues nos salimos”, explicó María del Rosario Martínez, afectada de Tehuetlán, municipio de Huejutla, Hidalgo

Hasta este lunes la Comisión Federal de Electricidad había restablecido el servicio al 65 por ciento de los usuarios afectados en Veracruz, Puebla e Hidalgo. Informó que el resto se ubica en zonas de difícil acceso.

En las explanadas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México se abrieron centros de acopio de ayuda para los afectados por “Grace”.

“Se está recibiendo comida enlatada, víveres, no perecederos, estamos solicitando ropa en buen estado que venga clasificada empaquetada, etiqueta, que es lo que contiene, alimentos no perecederos, agua, cobijas, mantas, leche en polvo, toallas sanitarias y sobre todo agua”, dijo Roberto López, coordinador de Emergencia del Gobierno de la CDMX.

Con información de En Punto.

LLH