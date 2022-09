Así fueron las dos memorables ocasiones que Isabel II visitó México

En dos ocasiones la monarca británica, Isabel II, estuvo en territorio mexicano. La primera, fue el 24 de febrero de 1975, donde la reina desembarcó del “HMY Britannia” en compañía de su esposo, Felipe de Edimburgo, en Puerto Morelos, Quintana Roo. Así, esta visita se convirtió en la primera estancia oficial de un monarca británico en el país. Sigue en vivo la cobertura por la muerte de la reina Isabel II por N+.

No tardó en llegar al entonces Distrito Federal, donde fue recibida por el presidente Luis Echeverría y en el Zócalo capitalino por una emotiva multitud que ondeaba banderas de ambas naciones. En las gradas que adornaban la plancha del Zócalo se formó un mosaico que decía mensajes amistosos, como: “United by friendship” (“Unidos por la amistad”) y “Viva Isabel II”. En la noche, ofreció una cena en la embajada británica de México.

Isabel II visitó zonas arqueológicas en México

Cuando llegó a Guanajuato, la reina conoció el teatro Juárez, la Alhóndiga de Granaditas, el mercado local y el monumento de El Pípila.

En su paso por Oaxaca visitó Monte Albán, lugar en el que la reina tenía un gran interés por su riqueza arqueológica. En Tizimín, Yucatán inauguró el Parque Zoológico La Reina, que toma el nombre por su visita. El primero de marzo dio por concluida su primera visita a la República Mexicana, saliendo del Puerto de Veracruz.

Pasaron ocho años para que la monarca inglesa volviera a México. En esta segunda ocasión llegó a Acapulco, a bordo del avión de la Fuerza Real de Inglaterra, donde nuevamente fue calurosamente recibida. Isabel II recorrió la costera Miguel Alemán junto al presidente Miguel de la Madrid y conoció el Fuerte San Diego.

Su siguiente parada fue en el estado de Michoacán, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Ahí sostuvo un encuentro con el entonces gobernador en turno Cuauhtémoc Cárdenas, y días más tarde viajó a las célebres playas de Puerto Vallarta donde le entregaron las llaves de la ciudad.

Su último paso en territorio mexicano fue por el puerto de La Paz, Baja California Sur. Paseó en compañía de su esposo, el duque de Edimburgo, por la laguna Ojo de Liebre, la Catedral de Nuestra Señora de La Paz y las islas Jacques Cousteau y Espíritu Santo. Incluso le fue otorgada una medalla conmemorativa que inmortalizó su perfil junto con el escudo de Baja California Sur.

Visitas memorables para la reina Isabel II

Fueron visitas memorables para la reina Isabel II quien recordó con gran cariño y en distintas ocasiones su paso por la nación mexicana.

Prince Philip and I have found memories of our visits to Mexico in 1975 and 1983. We admired then your capital city, the richness of your culture and the grandeur of Mexico’s environment, and were received by your people with great warmth. El príncipe Felipe y yo tenemos gratos recuerdos de nuestras visitas a México en 1975 y 1983. Admiramos entonces su ciudad capital, la riqueza de su cultura y la grandeza del entorno de México, y fueron recibidos por su gente con gran calidez.

Han pasado 39 años desde que la reina Isabel II se dejó sorprender por la vasta cultura, la grandeza de su paisaje y la hospitalidad de los mexicanos.

Con información de María Inés Rendón y Juan Pablo Narcia

