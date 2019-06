Así fue el rescate del periodista Marcos Miranda en Veracruz

En Veracruz, la madrugada de este jueves fue rescatado con vida el periodista Marcos Miranda, luego de que fue secuestrado frente a su casa 15 horas antes.

Soy interceptado por cuatro vehículos, me bajo de mi vehículo y les digo que por favor no se lleven a mi niña, que mejor me lleven a mí, porque voy con mi hija a la escuela, me dicen que sí, que el objetivo principal soy yo”, relató el periodista en un video.

Marcos permaneció varias horas en una casa de seguridad.

En la tarde varían el asunto, ya me dicen que me voy a ir porque fue una confusión y que me dejarán libre en el transcurso de la noche, porque la cosa estaba caliente”, continúo.

La liberación ocurrió cuando presuntamente intentaban llevarlo a otra casa.

Me empiezan a pasear, me llevan a un camino de terracería donde me cambian de vehículo y luego en el otro vehículo, empieza la agresión porque grita uno ‘nos vienen siguiendo’ ‘¿quién?’ ‘una patrulla de SP’ y le dice el otro ‘dale, dale’ y le contesta el otro ‘ya nos chingamos, son tres patrullas, mejor vámonos’, se oye que salen corriendo y se escuchan los disparos de Seguridad Pública”, narró el periodista.

El enfrentamiento ocurrió en un camino de terracería que conduce de Santa Fe al kilómetro 13.5 del puerto de Veracruz, ahí, elementos de Seguridad Pública, en coordinación con elementos del Ejército, Marina y Policía Federal ubicaron un vehículo con placas del Estado de México, en el que circulaban tres hombres sospechosos.

Solamente me dijeron que por chismoso me había pasado eso y que tenía que borrar todo lo que había subido un día anterior y que con eso me perdonaban la vida”, agregó Marcos.

