Así fue el encuentro entre Greta Thunberg y Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama se reunió con la ambientalista sueca Greta Thunberg en Washington para hablar sobre el clima, informó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

“Greta Thunberg ya es una de las grandes defensoras de nuestro planeta”, escribió Obama este martes en un tuit que incluye una foto que lo muestra saludándose con un choque de puños con Thunberg.

Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Recognizing that her generation will bear the brunt of climate change, she’s unafraid to push for real action. She embodies our vision at the @ObamaFoundation: A future shaped by young leaders like her. pic.twitter.com/VgCPAaDp3C

— Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2019