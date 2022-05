Así es la comunidad de Uvalde, Texas, unida por el luto de 21 vidas que se perdieron tras el tiroteo en la escuela Robb

La tragedia de Uvalde toca especialmente a la comunidad migrante originaria de México; desde al menos dos generaciones, este pequeño poblado, de gente dedicada al trabajo en ranchos y pequeños comercios, tiene fuertes raíces con las ciudades del norte de México; el luto, dicen, los ha unido.

Te recomendamos: Paso a paso, recrean tiroteo de Salvador Ramos en la primaria Robb, de Uvalde, Texas

Desde hace treinta años Humberto Renovato ha ofrecido misa en el condado de Uvalde, Texas, originario de Sabinas, Coahuila, ha visto el establecimiento de mexicanos en la ciudad que el pasado martes vivió el peor ataque en su historia.

Es más rápido llegar desde Uvalde a Piedras Negras, Coahuila, que a San Antonio, Texas; muchos han cruzado la frontera, desde generaciones atrás, para establecerse en esta ciudad.

De los 25 mil habitantes de Uvalde, siete de cada diez son de origen hispano; Rodríguez, Bravo, López, Salazar, los apellidos de los 19 niños y dos maestras fallecidos en la primaria Robb así lo comprueban.

Esperanza Belmares es ciudadana americana de primera generación; nacida en Texas, su padre es originario de Nuevo León y su madre de Tamaulipas.

Su hijo es marino retirado de Uvalde y sus nietos también nacieron en esta ciudad; Esperanza es tía política de Eva Mireles, una de las dos profesoras que falleció, también de origen mexicano.

“Eran todos muy unidos, toda la familia eran muy unidos y estamos sintiendo mucho todo lo que pasó, thats how much we feel, los queremos mucho, y a esta comunidad y a los niños, porque así como fueron ellos podía ser el mío también”, dijo Esperanza Belmares, habitante de Uvalde, Texas.