Así era la vida de Esperanza ‘N’ antes de la balacera en Artz Pedregal

En la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, se ubica la casa donde vivía Esperanza “N”, la mujer que el pasado miércoles en compañía de otro cómplice dieron muerte a dos israelitas en un restaurante de plaza Artz Pedregal.

Desde hace 33 años, según refieren los vecinos del lugar, Esperanza llegó a la colonia Selene en compañía de sus padres. En esa zona estudió la primaria y la secundaria. También conoció a su entonces pareja, con quien procreó dos hijos.

Es una niña que la vimos crecer, la vimos en pañalitos, una buena niña que hizo su primaria, hizo su secundaria, muy educada realmente, a nosotros nos decía tíos, lo cual me siento muy orgulloso y me lástima saber esa noticia, la cual no terminamos de digerir, para nosotros de niña, muy buena niña, hoy ya madura, como ama de casa, de hogar, pues igual muy respetuosa para con nosotros y me atrevo a decir que para la colonia”, refirió Severo Aguilar, vecino de Esperanza N.