Así celebraron el Día del Padre en CDMX

Este domingo 16 de junio se celebró el Día del Padre en México.

Algunos restaurantes lucieron abarrotados porque esposas e hijos rompieron las alcancías para celebrar a los papás.

Ahora me puse la del Puebla aquí con el papá que es mi esposo”, dijo María del Carmen Olvera, quien festejó al padre de sus hijos.

Emocionados y de muy buen humor, los padres agradecieron a sus hijos, pero también reclamaron que sólo los festejen un día.

Debería de ser todos los días, no nada más uno, ya me puse sentimental, soy muy chillón de por sí, y esto me llena de orgullo”, dijo el señor Manuel Roa, quien celebró su día rodeado de sus hijos.