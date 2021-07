Así es la ‘carretera del terror’ Monterrey-Nuevo Laredo, donde decenas de personas han desaparecido

En la llamada “carretera del terror” Monterrey-Nuevo Laredo han desaparecido entre 43 y 101 personas; el equipo de Despierta recorrió un tramo de 200 kilómetros y documentó el perfil de algunas víctimas, los puntos peligrosos y el horario en el que operaba la delincuencia.

Los primeros desaparecidos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, fueron conductores de tráileres.

Al menos 30 personas fueron secuestradas en la carretera del terror desde 2018, pero podrían ser más, porque en muchos casos, las familias no interpusieron la denuncia, porque viven lejos de Monterrey y de Nuevo Laredo.

Brandon Isaac, desapareció el 13 de junio de 2018 junto con otro trailero en Nuevo Laredo, hasta ahora no se sabe nada de ellos.

Casandra Melissa es la esposa de Brandon y recuerda que las autoridades dudaron de ella, en lugar de ayudarla.

“Pero bueno vete hasta los años atrás para qué veas cuántos operadores, cuántos traileros fueron secuestrados, a algunos los soltaron al momento, otros ya no han aparecido como mi esposo”, dijo Casandra.

“Cuando yo puse la denuncia me dijeron cuántos hijos tiene señora, y yo, cuatro. Ay no, a lo mejor él se fue porque no podía con la carga. Él estaba más entusiasmado que yo por las niñas”, comentó la esposa del desaparecido.