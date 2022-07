Ashley Martínez, la niña mexicana que descubrió un asteroide y le dará nombre; NASA reconoce el hallazgo

Ashley Martínez es una estudiante de secundaria a quien la NASA le reconoció el descubrimiento de un asteroide y ahora podrá ponerle el nombre que ella quiera.

“Baja mi papá de las escaleras y me dice: oye ¿qué crees? ¿te acuerdas de los asteroides?, y ahí me dijo pues uno resultó que sí es un asteroide y ¡aaaah!, sí me emocione mucho”, narró Ashley.

Ashlye Martínez es una estudiante de secundaria, aficionada a la astronomía, que logró localizar un asteroide.

Todo sucedió el año pasado, cuando su padre, creador de la Asociación Astronómica Urania, participó en un proyecto de búsqueda internacional de investigación astronómica, donde participan la NASA, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Hawái.

Es el organismo internacional que da seguimiento a los asteroides e incluso les pone nombre.

“Esas fotografías son las que nosotros estamos analizando durante campañas que se organizan para diferentes países. A Ashley le llamó la atención siempre cuando estoy en la computadora analizando asteroides, porque también se pueden buscar exoplanetas supernovas”, dijo Andrés Eloy, de la Asociación Astronómica Urania.

Ashley desde niña ha sido capacitada por su padre, por eso conocía bien el software, sabía el comportamiento de un asteroide en fotografías en donde se ven milimétricos, con movimientos específicos.

“Más que nada es de suerte porque en esos bloques de imagen que manda IASC (el Programa de Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica) tienes que ir analizándolas, pues sí más que nada es suerte”, dijo Ashley.

Un asteroide es un cuerpo rocoso que está girando alrededor del Sol; tienen diferentes tamaños y son el resultado de la formación del sistema solar; los científicos creen que es un planeta que no logró formarse y sus restos quedaron esparcidos entre las órbitas de Marte y Júpiter. Hay millones.

Al asteroide que localizó Ashley se le dominó 2021fd26, por ahora será estudiada su órbita, tamaño y peso; Ashley tendrá el derecho de ponerle un nombre.

“¿Cómo piensas nombrarlo?

“Aún tengo tiempo como 4 o 5 años, tengo que pensarlo para responder esa pregunta”, dijo Ashley Martínez, estudiante.

