ASF advirtió a Rosario Robles sobre irregularidades en contratos

El maestro Juan Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), habló sobre el caso de Rosario Robles.

En entrevista telefónica en FOROtv, el exfuncionario comentó que se está actuando de forma muy positiva para el combate a la corrupción.

Juan Manuel Portal aseguró que en diversas ocasiones habló con Rosario Robles para decirle que no era procedente la forma en cómo se le entregaba el dinero a las universidades.

Se lo expliqué todo el tiempo, cada vez que nos veíamos, le seguía argumentando cuando le decía yo que no era procedente la forma en cómo entregaban el dinero, cómo contrataban y cómo desviaban el dinero, y ella me decía, es que por eso contratamos a las universidades, son las más respetadas del país, para que ellas se encargaran de comprarnos las computadoras, comprar artículos de aseo, comprar mugre y media. Le dije, señora secretaria, las universidades no están para eso”