Detenidos por asesinato de estudiantes de Medicina en Puebla estaban intoxicados

Los tres detenidos por el asesinato de los tres estudiantes de Medicina y el conductor de un taxi de plataforma en Puebla, forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos y no era la primera ocasión que cometían este tipo de delito, pero en esta ocasión, al parecer, estaban intoxicados.

Te recomendamos: Catean tres inmuebles relacionados con estudiantes asesinados en Puebla

Por ellos, realizan los estudios y pruebas para saber si se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia.

Estas personas que fueron detenidas, la línea que dan es justamente esa porque, pues hablan de que han estado involucrados en otros hechos similares más, cuál es una característica particular que estas personas presentan, pues es que estaban o se encontraron influenciados, seguramente por algún tipo de droga”, señaló David Méndez, secretario de Gobernación de Puebla.

Según las autoridades, el caso se esclarecerá en las próximas horas, solo se investiga, si, los estudiantes tuvieron algún conflicto previo o se acredita el móvil del robo del vehículo.

La tarde de este martes, familiares y compañeros recordaron a los 3 estudiantes y al conductor de la plataforma de taxi, con una misa en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, a la que asistieron los padres de Ximena y José Antonio, ambos estudiantes colombianos.

Al terminar la misa, los padres de los estudiantes colombianos, ofrecieron una conferencia de prensa, donde hicieron un llamado para que se frene la violencia generada por la delincuencia.

Esto de verdad podría ser el inicio de un cambio en este país, si tocó sacrificar la vida de dos personas que uno dice que tenían que ver con México, bueno, no sabemos por qué Dios hace sus cosas, entonces desde allá vamos a estar pendientes”, refirió Angélica Leonor, mamá de José Antonio Parada.

No hay palabras, ya he llorado mucho y lo que me falta, pedimos justicia, pero fuertemente pedimos justicia que nos unamos todos”, concluyó Jorge Enrique Quijano, Papá de Ximena Quijano.