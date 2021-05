Asesinatos contra comunidad LGBT en México bajan por pandemia

México registró 79 asesinatos contra personas de la comunidad LGBT en 2020, lo que supone una disminución del 32% respecto a las 117 víctimas de 2019, informó este sábado, 15 de mayo de 2021, la organización Letra S, que atribuyó la reducción a los efectos de la pandemia de COVID-19.

Letra S subrayó que este dato “rompe con la tendencia ascendente que se venía dando año con año en el número de este tipo de crímenes“.

Sin embargo, advirtió que “esta caída en las cifras le debe más al impacto social de la pandemia de COVID-19 que a la implementación de políticas públicas de prevención del delito y de procuración de justicia”.

“Lo que no lograron los gobiernos estatales, lo logró la pandemia. Pero encerrarnos en nuestras casas y no acudir a lugares de esparcimiento no es de ninguna manera una opción”, comentó Alejandro Brito, autor del informe “La otra pandemia. Muertes violentas LGBTI+ 2020″.