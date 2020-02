Asesinato de Daniel, un ejemplo de abuso de autoridad en Tamaulipas

El viernes pasado, en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, un joven ingeniero fue asesinado luego de que policías estatales acreditables lo detuvieron y le dispararon en más de 100 ocasiones.

A la verga, no mames, pasu perra madre, sí lo mataron, no mames, se siguen escuchando balazos, se ven imágenes de los policías, mataron a gente que no era, no estaban trabajando güey, los batos, los batos no dispararon en ningún momento”.

El pasado 7 de febrero, elementos de la Policía Estatal Acreditable de Tamaulipas asesinaron a Daniel Ortiz Martínez, un ingeniero civil de 23 años de edad, cuando salió de su casa, en su camioneta, a comprar cerveza para una convivencia familiar en el municipio de Río Bravo.

Era mi hijo, me lo mataron, les gritaba que no lo mataran, que no dispararan, me lo asesinaron y fueron los estatales”, expresó entre llanto María Guadalupe Martínez, madre de víctima.

Escuchamos detonaciones de balas, le hablé dos veces, en la segunda me contestó y decía que no le dispararan, llegué allá con ellos y yo les dije es inocente, mi hijo es inocente y ellos seguían disparando, que no me acercara porqué me iban a tirar a mí también”, relató Juan Diego Ortiz, padre de víctima.