Asesinan a pareja en su domicilio en la colonia Cuchilla del Tesoro

Una pareja murió baleada dentro de un predio en la colonia Cuchilla del Tesoro, de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

Fue sobre las 12:40 de la noche cuando se reportó la emergencia en una vecindad de cuatro niveles, ubicada en la calle Del Parque.

Ahí una mujer pedía ayuda desde una ventana del último piso.

Fue una joven de 17 años quien avisó a los policías que minutos antes le dispararon a su hermana y a su novio dentro del edificio.

Al ingresar los oficiales encontraron a una de las víctimas sobre las escaleras, al otro dentro del departamento.

Luego de la agresión vecinos y familiares despertaron, y salieron a la calle desconcertados por lo ocurrido.

Se desplegó un operativo policíaco en busca del responsable sin éxito.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) trabajaron dentro del departamento recabando información durante el resto de la madrugada.

La mujer y el hombre asesinados tenían 20 años de edad cada uno.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) aceptaron que durante mayo hubo un repunte en los homicidios dolosos y señalaron que se debió al reacomodo y combate a los grupos delictivos.

Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante mayo se registraron 157 homicidios dolosos, para un promedio diario de cinco crímenes, el más alto del año.

El secretario dijo que espera que para diciembre los ciudadanos noten los resultados en materia de seguridad.

Entendemos que la paciencia de la ciudadanía, que la urgencia que tiene es limitada […] Siempre hay que poner plazos, si no, no podemos medir si estamos avanzado […] Cuando llegué al cargo que fue en diciembre pasado me había puesto como plaza un año para dar resultados tangibles en el tema de seguridad”, dijo Orta.