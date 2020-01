Asesinan a hombre por discusión dentro de un bar en la CDMX

Un hombre fue baleado luego de una discusión dentro de un bar en la alcaldía de Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

Ocurrió la noche del miércoles en un bar ubicado en el número 185, de la avenida Emilio Carranza.

Ahí, Cristián de 37 años de edad fue herido de bala por un sujeto, con el que minutos antes había discutido.

David Zavala, paramédico, informó: “Nos llegó el reporte de un herido por arma de fuego, llegamos, lo valoramos, todavía presentaba signos vitales muy débiles”.

La agresión ocurrió en la entrada del establecimiento.

De ahí mismo, Cristian fue llevado de emergencia a un hospital cercano en donde murió minutos después.

En el lugar se encontraron varias pruebas balísticas y fueron proporcionados a los peritos los videos de las cámaras de circuito cerrado del local y las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se ubican a unos metros del lugar de la agresión.

No hubo reporte de personas detenidas por este homicidio.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) aceptaron que durante mayo 2019 hubo un repunte en los homicidios dolosos y señalaron que se debió al reacomodo y combate a los grupos delictivos.

Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante mayo se registraron 157 homicidios dolosos, para un promedio diario de cinco crímenes, el más alto del año.

El entonces secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Orta Martínez dijo que esperaba que para diciembre los ciudadanos notaran los resultados en materia de seguridad.

Entendemos que la paciencia de la ciudadanía, que la urgencia que tiene es limitada […] Siempre hay que poner plazos, si no, no podemos medir si estamos avanzado […] Cuando llegué al cargo que fue en diciembre pasado me había puesto como plaza un año para dar resultados tangibles en el tema de seguridad”, dijo el ahora exsecretario de Seguridad, Jesús Orta.