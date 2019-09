Asesinan en Quintana Roo a joven colombiana; huyó de Guatemala por trata de personas

En Quintana Roo investigan el homicidio de una joven colombiana de 22 años de edad, quien hace unas semanas llegó a nuestro país luego de escapar de una presunta red de trata de personas en Guatemala.

Te recomendamos: Fundación ‘Ana Bella’ ayuda a mujeres víctimas de violencia

Daniela Patiño, una joven de 22 años originaria de Antioquia, Colombia, llegó los primeros días de septiembre a Playa del Carmen, Quintana Roo, tras supuestamente huir de una red de trata que la tenía secuestrada en Guatemala.

Sus familiares, meses antes, tuvieron contacto con Daniela, dijeron que había tenido una charla, por medio de Facebook con una amiga, que le habría ofrecido empleo de mesera en Madrid, España.

De acuerdo con esa versión, el 16 de agosto la joven aterrizó en Guatemala engañada por una red de trata de personas; desde ese momento, pidió auxilio a su padre.

Le decía, Daniela, por favor véngase para la casa, véngase para acá -Pa’, me tengo que ir, son unas personas muy peligrosas, esto es una trata de blancas, me van a matar, vea si de pronto me matan estoy en esta dirección”, relató Elkin Patiño, padre de Daniela.