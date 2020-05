Asesinan con violencia a tres niños en el Edomex durante confinamiento

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, tres menores de edad han sido asesinados con violencia en el Estado de México (Edomex).

Te recomendamos: Capacitan a operadores del 911 para atender a niñas y niños que sufren violencia

Nicolás Montiel Ramírez, de 13 años de edad, vendía globos en tianguis y mercados, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, con la venta, cada fin de semana, aportaba unos 200 pesos a la economía familiar. También estudiaba el segundo grado en la escuela secundaria Juan Escutia.

El día sábado 2 de mayo a las 8 de la noche, desapareció mi hijo Nicolás y nos movimos a buscarlo y la respuesta fue esta: asesinaron a mi niño. Él iba aquí cerca, dos calles a ver a su abuelita. De Aquí hacia arriba vive mi mamá a dos calles, fue en la parte que desapareció, ya no supimos más nada”, afirmó Rebeca Ramírez Flores, madre de menor asesinado en Ecatepec, Edomex.

Nicolás vivía con su familia, que se dedica a la venta de globos, en Ciudad Cuauhtémoc, una de las colonias más inseguras y violentas de Ecatepec.

Su papá le compró uno tenis y fue a presumírselos a su abuelita, pero cuando marque nunca había llegado. Mi niño no se merecía esto, mi niño era un niño muy amable, muy amoroso, muy trabajador. No se me hace justo de la forma en que le arrancaron todo”, reiteró la madre.