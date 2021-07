Asesinan a joven integrante de Buscadoras de Sonora en su casa por buscar a su esposo

Gladys Aranza Ramos, integrante del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue asesinada la noche del jueves y solo quería encontrar a su esposo, quien desapareció el año pasado. Ella tenía tan solo 28 años de edad.

Te recomendamos: Analizan restos humanos hallados por Madres Buscadoras en fosas clandestinas de Sonora

El 6 de diciembre de 2020, Bryan Omar Celaya Alvarado, esposo de Gladys Aranza Ramos Gurrola, desapareció en la comisaría de Ortiz, en el municipio de Guaymas, Sonora. Cuatro días después, al no saber nada de él, decidió unirse a las Madres Buscadoras de Sonora, un colectivo de búsqueda.

Durante siete meses Aranza pidió apoyo en redes sociales para obtener indicios sobre el paradero de su esposo. Su último mensaje en redes fue publicado a las cinco de la tarde de este jueves, pidiendo ayuda para localizar a Bryan Omar.

Más tarde, cerca de las 11:30 de la noche, un grupo de civiles armados irrumpió en casa de Aranza, se la llevó, la asesinó a balazos y dejó su cuerpo en la entrada de Ortiz.

“Apenas antier me acababa de llamar para decirme que si la llegaban a desaparecer, que por favor no dejara de buscarla. Yo le pregunté que si había sido amenazada para que ella se fuera de Ortiz, y ella me dijo que se sentía expuesta”, destacó Ceci Patricia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora.