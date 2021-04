Asesinan a repartidor mexicano durante asalto en Nueva York; migrantes exigen justicia

El asesinato hace dos semanas de un joven mexicano que repartía comida en calles de Nueva York despertó la indignación de la comunidad migrante en esa ciudad, que no ha dejado de rendirle homenaje y exigir justicia.

En este lugar el pasado 29 de marzo Francisco Villalba, de 29 años de edad, murió tras recibir tiros en el estómago y cuello por parte de un hombre que intentaba robarle su bicicleta eléctrica.

“Nomas por su bicicleta lo asesinaron, no lo tenía que hacer, no lo tenía que matar, si quería la bicicleta que se la llevara, ¿por qué le tuvo que quitar la vida? No es un animalito, es un ser humano, mi hermano”, lamentó Lucas Villalba, hermano de Víctima.