Asesinan a 4 personas frente a un bar en San Luis Potosí

A través de la Policía Ministerial de San Luis Potosí se investigan los hechos ocurridos al exterior de un bar ubicado en el barrio de Santiago.

Cerca de las 22:40 horas del viernes se reportaron a los sistemas de emergencia disparos de arma de fuego en la calle Pedro Moreno y Juan del Jarro, frente al establecimiento denominado “Rin Rin”, por lo que diversas corporaciones acudieron a verificar.

En el lugar se encontraron tres personas masculinas sin vida ya identificadas y una más que posteriormente falleció en una clínica particular.

Además, otras tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer, mismas que fueron trasladadas a recibir atención médica.

Según testigos fue desde una camioneta donde efectuaron los disparos de arma a las víctimas.

Los cuerpos de los cuatro occisos fueron llevados al Servicio Médico Legista (Semele) para la necropsia de ley.

Las investigaciones por parte de la Policía Ministerial se mantienen a fin de esclarecer lo ocurrido y dar con quien o quienes resulten responsables de estos homicidios.

‘El Mijis’ denuncia ser víctima de amenazas en SLP

El diputado electo por el Octavo Distrito de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como ‘El Mijis’, denunció que fue víctima de amenazas.

Señaló que mientras circulaba por el Río Santiago en la ciudad de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejó e intentó hacer que se saliera del camino.

“Iba circulando por el boulevard Río Santiago y a la altura de Albino García sobre el boulevard se me empareja un carro, del cual me empiezan a gritar con palabras altisonantes, pues sí que me iba a cargar, ya saben, empecé a meterle a la camioneta, llego a la altura de Pedro Moreno y ahí me empiezan a aventar el carro, entonces hay un espacio que queda grande, entonces lo aprovecho para ganarles”, explicó Pedro Carrizales.

Al percatarse que ya no lo seguían, aseguró que se detuvo, e hizo algunas llamadas para solicitar ayuda.

Vi que ya no me seguían, entonces me paré afuera de la Plaza del Mariachi y empecé a hablarle a varios compañeros los cuales me brindaron su protección”, señaló diputado electo por el Octavo Distrito de SLP.

Este domingo circuló la versión de que ‘El Mijis’ había sido asesinado, por lo que publicó en sus redes sociales, que luego del ataque en su contra había resultado ileso.

“Yo quise publicar en mi Facebook que era mentira que me habían asesinado porque ya habían salido muchas notas, entonces ese fue el motivo, no causar pánico y expectación, sino que la gente esté informada que yo estaba bien”, señaló Pedro Carrizales.

Dijo que solicitará protección al Gobierno del estado.

Carrizales resultó electo el pasado 1 de julio como diputado local por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ en San Luis Potosí, es conocido como ‘El Mijis’, el chavo banda diputado.

Pedro Carrizales tomará posesión de su cargo en septiembre de este año.

Con información de PGJSLP

MAP