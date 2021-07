Asegurar dedos o lengua, entre los seguros más raros en México

En México hay una variedad de seguros raros que pueden cubrir partes del cuerpo, como dedos o lengua, hasta eventos insólitos, como si la pareja se fuga y no llega a la boda. Es conocido que futbolistas aseguran sus piernas, porteros sus manos, pilotos sus pulgares, pianistas y cirujanos sus manos.

Pero los artistas a veces necesitan ir más allá. A Alejandro Diez, agente de seguros le pidieron asegurar la voz.

“El otro día me buscó un chavito que canta, reguetonero, me buscó su manager, pero me dijo: ‘si pierde la voz para un concierto o para una gira de conciertos’, y le dije: mira sí se puede, pero va a ser muy específico y tienen que hacer un análisis del riesgo, hay muchas cosas que implican para poder asegurar un riesgo como la voz”.