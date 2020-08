Aseguran propiedas de Lozoya para reparar daño de 400 mdp por compra de Agronitrogenados

Aseguran propiedas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para reparar daño de 400 millones de pesos por la compra de la planta de Agronitrogenados, informó este miércoles el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Te recomendamos: Denuncia de Lozoya, de relevancia para la vida política de México: Gertz Manero

“No hay criterios de oportunidad si no hay reparación del daño y el daño que este individuo le causó al Estado Mexicano está absolutamente especificado, periciado y sabemos de qué tamaño es y tenemos bienes que acreditan, si no todo, una buena parte de lo que debe”, dijo Alejandro Gertz.

El fiscal participó de manera virtual en un foro Sobre Violencia y Paz, del Colegio de México donde fue cuestionado por académicos. Una de las preguntas fue sobre las diferencias en el procedimiento contra Lozoya, quien se encuentra en libertad condicional y Rosario Robles, quien está prisión preventiva.

Gertz respondió que de ninguna manera se está protegiendo a Lozoya y señaló que, a diferencia de Robles, el exdirector de Pemex está dispuesto a colaborar con las autoridades.

“Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos, de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos, él lo está presentando, él lo está pidiendo, en el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas, la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado Mexicano para descubrir esa famosa llamada “Estafa Maestra”, que no solamente dañó con miles de millones de pesos sino con una conducta reiterada”, agregó Alejandro Gertz.

Esta semana el Fiscal informó que Emilio Lozoya presentó una denuncia en la que señaló que en el caso Odebrech, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray le ordenaron entregar sobornos por más de 100 millones de pesos a asesores extranjeros que colaboraron en la campaña de 2012 y pagar 120 millones de pesos a legisladores para reformas estructurales.

Durante la reunión virtual dijo que analizan las pruebas que presentó Lozoya como parte de la denuncia y tendrán que declarar las personas involucradas, aunque de no hacerlo la investigación continuaría.

“Yo no creo que sea justo para este país que las cosas queden en chivos expiatorios o en operadores, porque eso no es lo que da la justicia. No se trata más que de encontrar el fondo y la verdad de lo que realmente ocurrió. Las pruebas documentales se desahogan por sí mismas, hacer las valoraciones periciales que sean necesarias, si tenemos que llamar a declarar a quienes tengan que declarar, si no declaran tampoco me detiene el procedimiento”, dijo el fiscal.