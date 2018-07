Aseguran 973 objetos pertenecientes a las vías del tren en Querétaro

La Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en el estado de Querétaro, inició carpeta de investigación por el delito de robo.

A través de un comunicado, se informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron actos de investigación que resultaron en la ejecución de una diligencia de cateo, en un inmueble destinado al reciclado de diversos materiales, ubicado sobre la carretera San Juan del Río – Tequisquiapan, en las inmediaciones de la comunidad La Llave, que pertenece al municipio de San Juan del Río.

Como resultado de la diligencia se aseguraron 973 objetos pertenecientes a las vías del tren y dos tramos de vía, así como se logró la detención de Omar “F”, siendo puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien se encuentra integrando la indagatoria correspondiente, a efecto de determinar la situación jurídica del detenido.

Puebla confirma sólo 32 robos a trenes en 2018

En lo que va del año se han registrado 32 robos a trenes, aclaró el gobierno del estado de Puebla. En conferencia de prensa, el gabinete de Seguridad Pública reiteró su compromiso para combatir este delito hasta erradicarlo.

Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno, señala:

“Nosotros tenemos registrados puntualmente 32 robos de trenes a lo largo del semestre, ni uno más. Suponemos que están sumando incidentes”.

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales, indicó que aunque se ha dialogado con la empresa concesionaria, la coordinación aun no es precisa. Incluso los reportes de robo se hacen varias horas después.

Pero de repente no nos avisan y en determinada hora solamente reportan en el chat, en este momento está detenido el tren. Hemos acudido y hemos verificado y efectivamente está detenido, pero no lo están robando. Y de repente nos mandan otra ubicación. En este momento ya llevan dos horas que están robando el tren, entonces son los detalles que tenemos que afinar con la empresa, de que la información debe ser en tiempo y para que nosotros podamos actuar antes de, no cuando ya están vandalizando”.

Con respecto a las cifras, en enero hubo 4 robos, en febrero ninguno, en marzo 4, en abril se contaron 11, en mayo 8 y en junio 5.

Por su parte, el fiscal general Víctor Carrancá destacó que los grupos delincuenciales están plenamente identificados, varios líderes han sido detenidos y se realizan trabajos de investigación para aprehender a otras personas involucradas.

Con información de la Procuraduría General de la República y Abel Martínez.

