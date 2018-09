Asamblea Legislativa definirá periodo extraordinario pese a resistencia de Morena

La Asamblea Legislativa definirá en la sesión de este jueves el periodo extraordinario pese a las resistencias del grupo parlamentario de Morena.

Este miércoles no hubo sesión en la Asamblea Legislativa, pero esta ocasión no fue por ausencias de diputados, sino por una orden judicial.

Y es que, a pesar de las resistencias del grupo parlamentario de Morena, sí habrá un periodo extraordinario.

“Hemos recibido la resolución de un juez, correspondiente a un asunto que tiene pendiente esta Asamblea Legislativa. Obliga a este órgano legislativo, dado esta resolución, a convocar no solamente a la comisión que preside el diputado Betanzos, sino también al pleno en su conjunto, de otra manera, si no lo hiciéramos, caeríamos en desacato y eso no lo vamos a permitir, por esa razón es que vamos a convocar a un periodo extraordinario”, destacó el diputado Leonel Luna, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En principio, en el periodo extraordinario sólo se tratará el asunto mandatado por el poder judicial, del que no se dieron detalles. Pero esto abre la posibilidad de que la Asamblea ejerza su responsabilidad y designe al fiscal anticorrupción, quien podría representar el único contrapeso del próximo gobierno capitalino.

Ante la situación, los grupos parlamentarios se vieron obligados a sesionar entre ellos, lo que evitó que se realizara la sesión de la comisión permanente.

Así, este jueves se repondrá la sesión que estaba programada para el 5 de agosto. En ella, también, se definirá la fecha para llevar a cabo el periodo extraordinario, periodo que tiene que ocurrir antes del 16 de septiembre, esto es, antes que concluya la actual legislatura.

El pasado 22 de agosto, el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa anunció descuentos a los diputados ausentes, luego de tres semanas con la misma situación y tras declarar la falta de quórum.

Con información de Marco Dueñas

KAH