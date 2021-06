Choferes aseguran que asaltos en Arco Norte en Tlaxcala son el “pan de cada día”

Choferes que usan frecuentemente la autopista Arco Norte, en los límites de Hidalgo y Tlaxcala, donde ayer ocurrió un asalto masivo, aseguran que este tipo de incidentes son frecuentes y los accidentes muchas veces son provocados por los propios delincuentes.

“Asaltan mucho por aquí, luego hay camiones que les roban las llantas”, dijo Alejandro, conductor de tráiler.

El tramo Sanctórum-San Martín Texmelucan, Tlaxcala, del Arco Norte se ha convertido en una pesadilla para los conductores que tienen que circular por esta carretera. Choferes cuentan que los asaltos son frecuentes y se sienten desprotegidos.

“Se roban eso, la carga, por lo regular es aquí en San Martín donde es mucho los asaltos”, dijo Alejandro, conductor de tráiler.

El asalto de la madrugada del miércoles, donde unos 40 automovilistas y traileros resultaron afectados, ocurrió después de que la carretera cerró debido a una carambola, los conductores que usan frecuentemente este tramo dicen que en ocasiones dichos accidentes son provocados.

“De momento encuentra uno cosas punzocortantes que han sido tiradas a propósito, es en esta parte en donde colinda el estado de Tlaxcala con el Estado de Hidalgo, esos son los puntos rojos. Es peligrosa en primera porque en la noche hay poca vigilancia”, comentó Miguel Rodríguez, camionero.

La Procuraduría de Justicia de Tlaxcala no quiso dar una entrevista sobre el tema, a través de su vocero informó que no han iniciado ninguna carpeta de investigación por el asalto masivo a los conductores ocurrido la madrugada del miércoles, debido a que hasta el momento no han recibido ninguna denuncia.

Con información de Bertha Alfaro

KAH