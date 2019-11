Asalto pirata: Tripulante del ‘Remas’ narra cómo fue el atraco al barco italiano en aguas del Golfo de México

Sobre el asalto a una embarcación italiana por parte de piratas enfrente de las costas de Campeche, un medio especializado en información comercial y naviera, Porto Ravena News dio a conocer la comunicación que sostuvo uno de los lesionados con el dueño del navío después del incidente.

Luego de que la noche del lunes, piratas asaltaran el barco italiano “Remas” en ciudad del Carmen, Campeche, Silvio Bartolotti, dueño de la empresa Micoperi, propietaria de la embarcación, habló con Andrea Di Palma, uno de los tripulantes herido de un balazo en una pierna.

“Vi a tres con la mascada al rostro y de inmediato comprendí que eran piratas. Oí un disparo, sentí una punzada en la rodilla, de repente vi un agujero en la puerta. Entendí de inmediato que me habían disparado. Después di dos pasos y caí al piso. Uno, antes de escapar, hasta agarró un trapo y me lo amarró a la pierna tipo… tipo torniquete, y después se escapó”, narró Andrea Di Palma, trabajador baleado.

-Pero según tú, ¿se les soltó el tiro o..?, preguntó Silvio Bartolotti, director general de Micoperi.

“No. Yo soy de la idea de que no querían disparar o que no me querían disparar porque oí gritos”, comentó Andrea Di Palma, trabajador de Micoperi, baleado en el Golfo de México.

La empresa Micoperi tiene entre sus actividades, la construcción y mantenimiento de plataformas petroleras. En México daba servicio a una plataforma de Pemex en la Sonda de Campeche antes de que fuera asaltada por piratas mexicanos.

“Está claro que no fueron allá con fines benéficos, el disparo es lo que los disuadió de proseguir con una acción; cuando se usan armas de fuego, salen afectados todos y pues se dieron cuenta de eso”, dijo Silvio Bartolotti, dueño de la empresa italiana Micoperi.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador indicó que ya solicitó al secretario de Marina atender este tema.

“De la piratería que hay en el Golfo, en el Caribe, de las extorsiones, hay asaltos a embarcaciones, hay desmantelamiento de plataformas de Pemex en aguas someras, en Campeche. Ya estamos atendiendo eso”, señaló el presidente López Obrador.

