Hombres armados asaltan colegio en Iztapalapa y se llevan la nómina

Hombres armados asaltaron a personal y padres de familia en el Colegio Humanista de las Américas, en Iztapalapa, y también se llevaron la nómina de los empleados.

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), donde al menos dos hombres armados entraron en el Colegio Humanista de Las Américas para cometer un asalto.

Es justo la época en la que los padres de familia asisten a pagar colegiaturas, libros y materiales del curso escolar.

En las imágenes se observa a un hombre encapuchado que amenaza con una pistola al personal y a padres de familia y niños.

Les ordena pasar de una oficina a otra, en donde quedan encerrados.

Además de robarles las cosas a la gente que estaba ahí, los delincuentes se llevaron el sueldo de los profesores, porque ese día se pagaba la nómina.

En total, robaron entre 120 mil y 130 mil pesos, según informaron directivos de la institución, quienes comentaron que ya se levantó una denuncia por el robo y pidieron ayuda para identificar a los ladrones.

A través de su cuenta de Twitter, la Procuraduría capitalina señaló que ya se investiga el robo al colegio particular ubicado en calles de la alcaldía Iztapalapa, dos individuos sorprendieron a las autoridades del plantel para despojarlas del dinero, producto del pago de las colegiaturas de los padres de familia.

En enero de 2018, varias personas fueron robadas dentro de una escuela de matemáticas, en la colonia Narvarte de la ciudad de México.

La escuela se ubica en la esquina de Uxmal y Cumbres de Maltrata.

Ocurrió poco antes de la media noche al finalizar las clases.

Justo frente a la escuela hay una taquería, en donde de acuerdo con algunos testimonios, los presuntos delincuentes hicieron algo de tiempo para después entrar y cometer el robo.

Me pide unos tacos, los busco y nadie; y ahí me botaron los tacos. Pasaron y me pidió tres tacos y no, nadie se imaginaba”, refirió un testigo.