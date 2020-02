Asaltantes de Periférico Sur denuncian a su víctima por ‘prepotente’

Los tres hombres detenidos el martes pasado por asaltar a diversos automovilistas, en la zona de Periférico Sur, pidieron al juez conocer mayor información de la víctima que los acusó, pues aseguran que la persona a la que ellos asaltaron los amenazó y les pareció prepotente.

En la audiencia, el Ministerio Público expuso que el martes pasado la víctima declaró que circulaba en su vehículo y Jorge Alberto ‘N’, uno de los tres detenidos, se le cerró de manera brusca con una motocicleta, al reaccionar, lo hizo caer, por lo que el presunto asaltante reaccionó de manera violenta, le mostró una pistola y le quitó un reloj valuado en 140 mil pesos; Eduardo ‘N’, otro de los detenidos, vigilaba que no se acercara algún policía.

La víctima declaró que llegaron policías preventivos que los detuvieron con el reloj y dos armas de fuego, el tercer detenido, Alejandro Javier ‘N’, intentó liberar a sus amigos, sin embargo, le encontraron 40 envoltorios con cocaína, por lo que fue acusado de resistencia y narcomenudeo.

Los detenidos no quisieron hacer ninguna declaración formal durante la audiencia; la defensa de los acusados pidió conocer a qué se dedicaba la víctima pues, según sus defendidos, los amenazó; además dijo que los celulares que se encontraban en su poder, y en los que guardarían los videos de sus asaltos, ni siquiera los pusieron a disposición.

Se violó la privacidad, le robaron los celulares los policías a mis representados, no están puestos a disposición ni los cascos, presumió que es una persona prepotente”, mencionó Rogelio Palacios, abogado de los imputados.

Eduardo y Jorge Alberto permanecerán en prisión hasta que se determine si son vinculados a proceso, Alejandro Javier fue liberado, pero tendrá que realizar su firma mensual.

Mi hijo no es ningún ratero, nos agraden, nos insultan, ya no podemos salir a la calle porque todos nos insultan, nos hablan feo, nos miran feo, nos señalan y eso no está bien”, expresó Olivia Quintos, madre del imputado.