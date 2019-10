Asaltan a alumnos y maestro en interior de preparatoria de Chiapas

En la preparatoria “Jaime Sabines Gutiérrez”, ubicada en el municipio de Cacahoatán, Chiapas, dos sujetos irrumpieron en un salón de clases y despojaron de sus pertenencias a alumnos y a un maestro, por lo que personal de la Fiscalía del Estado efectúa las investigaciones correspondientes.

Víctor Manuel Moreno Mérida, coordinador regional de la Subsecretaría de Educación, informó que luego de la intromisión de dos hombres en interior de esta escuela, se trasladó al lugar de los hechos para hacer el acompañamiento en las diligencias oficiales a directivos de la institución y a madres y padres de familia.

Destacó que el apoyo de los tres órdenes de gobierno fue una reacción inmediata como resultado de la coordinación que existe.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado.

Esta última dependencia aseguró que continuarán con las acciones pertinentes para fortalecer y garantizar la seguridad y tranquilidad en las instituciones educativas de la región.

El pasado 15 de octubre, en Nuevo León, el Jardín de Niños del Centro Educativo Libertad fue robado por segunda vez en tan sólo dos semanas, por lo que los padres de familia se encuentran indignados.

Sí pues, es la segunda vez que nos roban en el plantel, desafortunadamente no tenemos guardias, no tenemos luz, no tenemos muchas cosas. Es un plantel nuevo, pero no está concluido, entonces pues todo lo que está pasando es consecuencia de la falta de seguridad que tiene el plantel”, dijo Lizeth Alanís, madre de familia.