Arzobispo de Guadalajara denuncia extorsiones de criminales para permitir fiestas patronales

El arzobispo de Guadalajara, Jalisco, cardenal José Francisco Robles Ortega, denunció que, en la región norte de Jalisco, las parroquias deben pedir autorización a los grupos delictivos para realizar las fiestas patronales.

Te recomendamos: Sepultan en atrio de parroquia a sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua

Incluso, dijo, que algunos sacerdotes han tenido que entregar recursos de lo recabado en los festejos.

El arzobispo dijo que tan solo la semana pasada fue retenido e interrogado por un grupo del crimen organizado que mantiene un retén en la zona.

“Yo fui esta semana, pasada, fui allá al norte del estado, límites con Zacatecas, precisamente, y también fui detenido por dos retenes y obvio que son retenes del crimen organizado y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, que hace, o sea, eso es como lo más normal y lo más natural, no es la primera vez que me pasa, ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes ahí con armas gruesas, con armas largas”, refirió el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara.