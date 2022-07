Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, pide anteponer la vida de mujeres a los intereses partidistas

Ante el asesinato de mujeres en México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar pidió anteponer la vida de las mujeres y dejar de lado los intereses partidistas, la división y el egoísmo para atender este problema.

“Se trata de anteponer los derechos de las niñas y las mujeres de México a cualquier otra consideración, no es tiempo de mezquindades. No es tiempo de anteponer intereses partidistas, fobias o filias a la vida de las mujeres de México, ya basta de tanto egoísmo, ya basta de tanta hipocresía. Tenemos que avanzar. Están matando a nuestras niñas, están matando a nuestras mujeres. No podemos seguir mirando para otro lado. Y no podemos seguir mirando el prietito en el arroz. Sumemos en lo que haya que sumar, avancemos. México exige soluciones, no pretextos, México requiere unidad, no división, México requiere solidaridad, no egoísmo y envidias”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).