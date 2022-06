Arturo Zaldívar: ‘México cuenta con un mejor Poder Judicial’

El ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, defendió el trabajo del Poder Judicial, luego de las críticas del titular del Ejecutivo federal.

Te recomendamos: ‘Tenemos un nuevo Poder Judicial’; el reto es consolidarlo: Arturo Zaldívar

“Al Poder Judicial lo único que le puede dañar es su propio comportamiento. Nosotros nos podemos dañar por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, lo que se pueda decir en otras partes no daña al Poder Judicial, porque tenemos la suficiente fortaleza. La independencia del Poder Judicial depende de nosotros. Hay muchas cosas que todavía faltan en el Poder Judicial, pero las bases están puestas, hoy tenemos claramente un mejor Poder Judicial, que no quiere decir que sea perfecto y que no deje de tener todavía problemas”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte.