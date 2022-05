Arturo Zaldívar dialoga con reclusas durante visita histórica al penal de Santa Martha Acatitla

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, visitó el penal femenil de Santa Martha Acatitla en respuesta a una carta que le enviaron 663 internas denunciado irregularidades en el sistema de impartición de justicia.

Se trata de una visita histórica, al ser la primera en su tipo de un ministro presidente de la Corte.

Esto ocurrió luego de que 663 mujeres firmarán una carta para invitarlo al penal a escuchar su situación.

Al exterior del penal, familiares de una de las internas solicitó con pancartas revisar el caso de su hija, Ana María Hernández Ruiz, sentenciada a 48 años de prisión.

“Vengo a pedir justicia por mi hija Ana María… Mi hija Ana María Hernández Ruiz que está aquí desde hace 18 años injustamente… yo tuve que vender mi casa para poderla sacar, según, cuatro abogados se vendieron, nunca me la sacaron, me quedé sin casa, mi esposo acaba de fallecer, ya estoy sola”, mencionó Marta Ruiz, madre de interna.

El encuentro se llevó a cabo en el área de visitas durante cerca de cuatro horas… Estuvieron 220 internas.

A su salida el ministro Zaldívar explicó que más de la mitad de las mujeres internas no han sido sentenciadas, situación que aseguró se replica en todo el país.

“En México hay un abuso de la prisión preventiva. Eso es clarísimo, es un tema que creo que debemos revisar. La prisión preventiva debe ser excepcional… Realmente me impactaron todos, todas eran historias conmovedoras, muy tristes. Había una chica que ya está sentenciada, llegó a la cárcel a los 19 años, creo que tiene ya como 20 aquí y ella llorando decía, lo único que pido es una segunda oportunidad porque mi proceso no se llevó bien, estuve en un lugar en donde no debía estar… Desde mi punto de vista humano, por supuesto que todas las historias son desgarradoras”, mencionó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.