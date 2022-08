Arturo Zaldívar denuncia a Isabel Miranda de Wallace por ‘fabricación de pruebas’

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que interpuso una demanda penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la activista Isabel Miranda de Wallace por ‘fabricación de pruebas’.

En conferencia de prensa, el ministro Zaldívar explicó que ya interpuso una denuncia penal en contra de Isabel Miranda de Wallace, por los señalamientos realizados en su contra.

“Yo ya presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República por estos hechos, tengo confianza en que la fiscalía haga su trabajo y determinará lo que corresponda, si hoy es capaz de fabricar pruebas y de denunciar al presidente de la Corte, qué no habrá hecho contra personas indefensas cuando tenía todo el poder protegida por Fox, Calderón y García Luna, ¿qué no habrá hecho esta mujer?”, destacó Zaldívar.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también comentó que revisará si la prisión preventiva oficiosa es constitucional y no violatoria de los derechos humanos.

“Está por listarse un asunto muy importante de la ponencia del ministro Luis María Aguilar y otro asunto de la señora ministra Norma Piña, que está en la Primera Sala, para determinar la convencional o no de la prisión preventiva oficiosa y si la Constitución puede ser inconstitucional, si la Constitución puede tener cualquier tipo de normas o a partir del artículo primero constitucional vamos a suponer que el pleno por mayoría calificada declara que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, ya no se podría aplicar la prisión preventiva en México”.

Explicó que un juez de distrito ya reunió 180 asuntos que tienen que ver con la prisión preventiva, y que una vez que tome la decisión van a haber reglas claras sobre cuándo y cómo se aplica.

A cuatro meses de concluir su encargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dijo ya haber cumplido en exceso con los compromisos asumidos durante su administración al frente del Poder Judicial de la Federación.

“Yo, hasta el último día, seguiré trabajando, no estoy en gira de despedida ni mucho menos, pero digamos que todos los compromisos que asumí ya los cumplí e incluso los rebasamos hace mucho. Yo me podría ir hoy totalmente satisfecho de haber cumplido en exceso lo que me comprometí por escrito”.