El país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas: Herrera

Arturo Herrera, nombrado titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró este martes que el país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas y destacó que se mantendrá la meta del 1% de superávit en el PIB.

Al ofrecer su mensaje a medios agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el nombramiento y dijo “no le vamos a fallar al país”.

Me reuní ya con el equipo de trabajo que me reporta directamente, a muchos ya los conocía, tres de las personas que ocupan niveles de subsecretarios trabajaban en el Gobierno del Distrito Federal, no estoy pensando en hacer cambios de manera inmediata (…) no he decidido quién será mi sustituto”, mencionó Arturo Herrera al ser cuestionado si ya decidió quién será su sucesor.