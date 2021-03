Arturo Herrera, secretario de Hacienda, reconoce que en México existe discriminación laboral hacia las mujeres

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que en México hay discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral y prueba de ello es que la tasa de ocupación en México es del 76% en el caso de los hombres, mientras que para las mujeres es del 44%.

Te recomendamos: Desigualdad y discriminación afectan vida de las mujeres: Enadis

Insistió en que es necesario crear un Sistema Nacional de Cuidados, para que las mujeres destinen menos tiempo al cuidado de los hijos o dependientes y puedan incorporarse al mercado laboral de forma holgada.

El Secretario de Hacienda reconoció que la violencia y la inseguridad hacia las mujeres también les afecta en el mercado laboral.

Arturo Herrera expuso lo anterior en la firma de un convenio entre el gobierno, el Conalep, Inmujeres y dos plataformas digitales para capacitar a mujeres emprendedoras y microempresarias, las cuales les permita desarrollar habilidades digitales y financieras.

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, expuso que la única manera de acabar con la violencia o con las violencias de las mujeres tiene que ver con educación.

“Las mujeres debemos ser respetadas, soy madre de una hija de 21 años y todos los días cuando va a salir y le hago un comentario siempre me dice ‘tengo el derecho de salir a la calle como me dé la gana y que me respeten’. Y el solo hecho de tener esta hija en casa, me obliga y agradezco enormemente este señalamiento que nos hicieron el día de ayer, que nos recuerden tenemos que redoblar los esfuerzos para poder crear mejores condiciones educativas, pero también mejores condiciones de salario”, dijo la secretaria.