Arturo Herrera responde a ASF sobre gasto del Aeropuerto de Texcoco

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que al menos 75% de lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco (NAIM) es erróneo y quienes lo prepararon cometieron fallas de contabilidad financiera o lo reportaron con mala fe.

“Nosotros entendemos y estamos muy conscientes qué siempre en toda auditoría, en cualquier reporte puede haber discrepancias metodológicas, pero este no es el caso; en el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender proveniente de una institución extraordinariamente experimentada y por ello nosotros no sabemos muy bien a bien a qué se debe, o hay un problema de preparación básica de quién formuló esto o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte”, señaló Arturo Herrera, secretario de Hacienda.