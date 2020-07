Arturo Herrera da marcha atrás a uso de cubrebocas tras respuesta de AMLO

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio marcha atrás a lo dicho sobre el uso del cubrebocas tras la respuesta que dio a este comentario el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional se le preguntó al presidente López Obrador sobre lo que dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el sentido de que el uso del cubrebocas va a ser importante para la reactivación económica.

“Hay que tener una máscara, yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana, pero va a ser no solo uno de los elementos más importantes para protegernos en la economía, sino va ser uno de los elementos que permita relanzar con mayor éxito la economía”, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Ante esta declaración, durante su conferencia en Palacio Nacional el presidente López Obrador respondió así:

“Pues creo que está muy desproporcionado. Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos”.

¿Puedo aclarar algo?, dijo el secretario Arturo Herrera.

“No creo que haya dicho eso Arturo. A ver” señaló el presidente López Obrador.

“Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas”, destacó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Con información de En Punto.

LLH