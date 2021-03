Arturo Herrera advierte que pandemia traerá “desigualdad y pobreza”

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, definió a la pandemia por COVID-19, como una tragedia y estimó que sus efectos negativos se verán reflejados en una mayor desigualdad y pobreza.

Así mismo, dijo que la pandemia golpeó a muchas empresas y a los trabajadores que no pueden trabajar desde su casa, por lo cual, no le sorprendería un aumento de la desigualdad.

“La COVID golpeó el año pasado a muchas empresas, especialmente a las pequeñas empresas y a los trabajadores y, especialmente a los trabajadores que no pueden trabajar desde su casa. Me refiero a los trabajadores que se encuentran en el nivel más bajo de la distribución del ingreso. No me sorprendería si, en el siguiente informe nacional, resulta que la pobreza aumentó de forma sustancial y si resulta que la desigualdad aumentó de forma sustancial”.